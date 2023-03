Im Rohrystem des französisches Atomkraftwerks Cattenom sind Risse entdeckt worden. (picture alliance/dpa/MAXPPP | Pierre Heckler)

Wie die französische Atomsicherheitsbehörde mitteilte, geht es um das Kernkraftwerk in Cattenom an der Mosel unweit der deutschen Grenze sowie um einen Reaktorblock des AKW Penly am Ärmelkanal. Die entsprechenden Rohrleitungen seien bereits ausgetauscht worden. Die Probleme hätten keine Auswirkungen auf Personal oder Umwelt gehabt. Die Behörde hatte unlängst über einen Riss in einem Rohr des Notkühlsystems in Penly berichtet.

Erwartet wird, dass aufgrund von Verschleiß-Erscheinungen auch andere Kraftwerke für Kontrollen länger abgeschaltet werden müssen. Frankreich produziert den Großteil seines Stroms über Atomkraft.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.