Nordrhein-Westfalen

Die 86-Jährige von der CDU erhielt im Rathaus offiziell ihre Urkunde. Sie ist die erste Frau, der diese Ehrung in der nordrhein-Westfälischen Stadt am Rhein zuteil geworden ist. Die ehemalige Bundesbildungsministerin war Ende Dezember vom Stadtrat gewählt worden . Sie betonte, sie wolle die Würdigung nicht zu sehr "hervorheben", sie sei einfach eine Bürgerin. Allerdings freue es sie, dass endlich eine Frau bedacht worden sei. Süßmuth wurde 1937 in Wuppertal geboren, lebt aber seit Langem in Neuss.