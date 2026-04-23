Schokolade

Damit reagiert das Unternehmen auf das negative Geschäftsergebnis im vergangenen Jahr. Trotz gesteigertem Umsatz durch höhere Preise für Schokoladentafeln habe man rote Zahlen geschrieben, teilte ein Sprecher mit.
Grund dafür seien die gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Verpackungen sowie eine deutlich zu spürende Kaufzurückhaltung. In der Verwaltung im schwäbischen Waldenbruch solle etwa jede zehnte Stelle wegfallen, betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben. Insgesamt beschäftigte Ritter Sport zuletzt rund 1.900 Menschen weltweit.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.