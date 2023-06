Das Dashboard wurde teilweise täglich aktualisiert und gab unter anderem einen Überblick über die gemeldeten Corona-Neuinfektionen und Todesfälle sowie die 7-Tage-Inzidenz - sowohl bundesweit als auch für Bundesländer und auf Kreisebene. Eine Sprecherin des RKI erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, es sei in der jetzigen Situation nicht mehr notwendig, die Meldedaten in dieser Form aufzubereiten. Aktuelle Daten sollen montags bis freitags an anderer Stelle weiterhin online abrufbar sein: im sogenannten Pandemieradar des RKI sowie im Onlinedienst Github