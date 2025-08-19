Gesundheit

2019 sind demnach 9.600 Menschen unmittelbar daran gestorben. Wären sie mit dem gleichen Erreger ohne Antibiotikaresistenz infiziert gewesen, hätten sie vermutlich überlebt, führte das RKI in Berlin aus.
Das RKI arbeitete für die Schätzung mit der Universität Washington in den USA zusammen. Antibiotikaresistenzen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt ausgebreitet. Experten fordern immer wieder einen zurückhaltenden Einsatz von Antibiotika und die Entwicklung neuer, resistenzbrechender Mittel.
