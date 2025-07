Blick in einen Zellengang im Gefängnis (Archivbild) (Getty Images / WIN-Initiative / Neleman)

Wie das Redaktionsnetzwerks Deutschland mit Verweis auf eine Umfrage unter den 16 Landesjustizministerien schreibt, sind bundesweit fast 60.400 von insgesamt rund 70.300 Haftplätzen belegt. In Rheinland-Pfalz liege die Auslastung sogar bei 99,5 Prozent. In Baden-Württemberg seien es 94 Prozent. Auch in Bremen, Hamburg und dem Saarland sind die Gefängnisse laut dem RND-Bericht zu über 90 Prozent ausgelastet.

