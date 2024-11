Robert Lewandowski nach dem 3:0-Sieg des FC Barcelona gegen Stade Brest (IMAGO / Pressinphoto / Sergio Ruiz / Imago)

Beim 3:0 (1:0) seines FC Barcelona in der Königsklasse gegen Stade Brest machte der 36-Jährige per Foulelfmeter in der 10. Minute die 100 voll. Nur die ehemaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (140 Tore in 183 Spielen) und Lionel Messi (129 in 163) hatten die besondere Marke in der Königsklasse bisher geknackt. Als "unglaublich" bezeichnete Trainer Hansi Flick anschließend seinen Stürmer, der in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit einen weiteren Treffer nachlegte. Es war Lewandowskis 125. Champions-League-Partie.

Lewandowski sagte nach dem Spiel: "Vor vielen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mehr als 100 Tore in der Champions League schießen könnte. Zu Messi und Ronaldo aufzuschließen ..." Und er scherzte: "Ich denke, sie sind gut, oder?"

Messi erzielte sein 100. Tor in der Champions League im 123. Spiel, Ronaldo brach die Marke nach 144 Spielen. Messi und Ronaldo spielen mittlerweile außerhalb von Europa, Lewandowski dagegen kann weitere Treffer auf der europäischen Bühne sammeln. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund und Bayern München kommt in dieser Saison bereits auf 22 Tore in 19 Pflichtspielen.

Lewandowski und Barcelona treten am 11. Dezember in der Champions League in Dortmund an.

