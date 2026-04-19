Ein Roboter beim Halbmarathon in Peking (picture alliance / dpa / Johannes Neudecker)

Er unterbot damit den bisherigen Weltrekord im Halbmarathon, den der ungarische Läufer Kiplimo im März in Lissabon aufgestellt hatte, um mehrere Minuten. Auch andere Roboter waren deutlich schneller ⁠im Ziel als ⁠die Profisportler. Um Zusammenstöße zu vermeiden, liefen Maschinen und Menschen jeweils auf getrennten Bahnen.

Das Rennen macht die rasante ​Entwicklung in der Branche deutlich. Bei der ersten Roboter-Teilnahme im Vorjahr benötigte die schnellste Maschine für die Strecke noch zwei Stunden ​und 40 Minuten. Die meisten Roboter kamen zudem wegen Pannen gar nicht ins Ziel. Anders als im vergangenen Jahr navigierte zudem fast die ​Hälfte der Roboter autonom durch das Gelände, anstatt ferngesteuert zu werden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.