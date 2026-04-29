Es handele sich um die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sagte Rocholl im Deutschlandfunk. Die deutsche Wirtschaft wachse seit 2019 kaum noch. Dadurch werde es zunehmend schwieriger, zusätzliche Steuereinnahmen zu erzielen, während gleichzeitig die staatlichen Ausgaben stiegen. Die Ausarbeitung des Haushalts bleibe deshalb komplex und werde sich voraussichtlich noch bis in den Sommer hineinziehen, betonte der Ökonom.
Als zentrale Aufgabe bezeichnete Rocholl die Rückkehr zu stärkerem Wirtschaftswachstum. Nur so ließen sich die finanziellen Probleme nachhaltig lösen. Zugleich warnte er vor steigenden Zinslasten: Bis 2029 könnten sich diese auf rund 80 Milliarden Euro jährlich mehr als verdoppeln.
Das Bundeskabinett will heute die Eckpunkte für den Haushalt 2027 und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschließen.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.