Auf dem Nürburgring stehen am Abend der Auftritt der Heavy-Metal-Legenden Iron Maiden und der Punk-Rock-Band The Offspring auf dem Programm. Zeitgleich beschließen in Nürnberg die Nu-Metal-Größen Linkin Park und Limp Bizkit das Festivalwochenende. Die ausverkauften Konzerte werden auch live auf Magenta TV übertragen. Rund 90.000 Menschen reisten in die Eifel, rund 80.000 nach Nürnberg. Weitere bekannte Bands der vergangenen Tage waren etwa Volbeat, Three Days Grace und Architects.
Die Veranstaltung Rock am Ring/Rock im Park gehört zu den größten Musikfestivals in Deutschland. Die beteiligten Bands rotieren traditionell an drei Tagen zwischen den beiden Standorten.
Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.