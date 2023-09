Jann Wenner

Die Konzertbühne der Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. (picture alliance / Associated Press / David Richard)

Die Zeitung hatte den 77-Jährigen gefragt, warum in seinem neuen Buch "The Masters" keine nicht-weißen Menschen und keine Frauen zur Sprache kommen. Wenner sagte dem Blatt zufolge, seine sieben Protagonisten seien eine Art "Philosophen des Rocks", die tiefgehende Dinge über den Geist ihrer Generation zu sagen hätten. Von den Musikerinnen sei keine auf dieser intellektuellen Ebene so wortgewandt, gab Wenner an. Auch schwarze Genies wie Stevie Wonder, Curtis Mayfield und Marvin Gaye hätten sich nicht auf dieser Ebene ausgedrückt. Wenner porträtiert in seinem Buch Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger, Pete Townshend, Jerry Garcia, Bono und Bruce Springsteen.

Der Publizist hatte 1967 den "Rolling Stone" mitbegründet. Das Blatt wurde zum führenden Musikmagazin seiner Zeit. Wenner schuf auch die Stiftung Rock and Roll Hall of Fame, deren Vorsitzender er bis 2020 war.

