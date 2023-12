Die Band "Kiss" hat ihr letztes Livekonzert gegeben - und ihre digitalen Avatare vorgestellt (das Foto zeigt die echten Musiker). (AP / dpa / Evan Agostini)

Kiss hatten im Januar 1973 in einem Club in New York ihr Live-Debüt gegeben. Die Gründungsmitglieder Paul Stanley und Gene Simmons waren bis zuletzt dabei. Seit zwei Jahrzehnten wurde das Quartett von Tommy Thayer und Eric Singer vervollständigt. Kiss ist vor allem bekannt für das markante Make-Up der Musiker und die glitzernden Bühnenkostüme. Bekannte Hits sind etwa "Rock And Roll All Nite" oder "I was made for loving you".

Tournee "End of the Road" mit 250 Konzerten

Die Abschiedstournee trug den Titel "End of the Road" und dauerte fünf Jahre. Insgesamt spielten Kiss in dieser Zeit 250 Konzerte. Das allerletzte Konzert fand in der Nacht zu Sonntag im Madison Square Garden statt - vor rund 20.000 Fans.

Avatare nach dem Vorbild von Abba

Die digitalen Avatare der Musiker wurden von dem Special-Effects-Unternehmen "Industrial Light & Magic" von Regisseur George Lucas erschaffen - in Kooperation mit der Pophouse Entertainment Group von Abba-Musiker Björn Ulvaeus.

"Industrial Light & Magic" hat auch die Avatare von Abba für deren virtuelle Bühnenshow in London kreiert. Der Geschäftsführer von Pophouse Entertainment sagte, mit der modernen Technologie könnten nun auch Kiss ihr Vermächtnis auf ewig weitertragen. Kiss-Frontmann Paul Stanley sagte, die Band verdiene es weiterzuleben. Denn Kiss sei, Zitat: "größer als wir es sind".

