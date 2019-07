In der einstündigen Themensendung lassen es die Kabarettistinnen und Kabarettisten krachen. An ihren Instrumenten und textlich sowieso. Achim Hahn hat einen Rock´n Kabarett Sampler zusammengestellt mit Ausschnitten und Musiken aus Programmen von Barbara Kuster, Michael Krebs, Nepo Fitz, der Rentnerband Herbert Knebels Affentheater und vielen anderen. Allesamt Garanten für Humor der sehr lautstarken Art.

Dabei werden drängende Fragen gestellt wie: Welche Gefahren hat die massive Konditionierung auf den Schweigefuchs in deutschen Kindergärten für die Metallerszene? Oder: Wer ist der eigentliche Urheber der Rock- und Popmusik wirklich? Welche Geheimnisse stecken hinter dem Text von ,Bohemian Rhapsody’ oder was hat die Stromgitarre in der Klassik verloren? Die Antworten darauf hören Sie in den Songs.