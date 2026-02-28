Wintersport

Tobias Wendl (rechts) und Tobias Arlt setzen ihre Erfolgsserie fort (Archivbild). (dpa / Marius Becker)

Das Ergebnis reichte für den Gesamtsieg, weil Juri Gatt und Riccardo Schöpf (Österreich) durch einen Fehler im zweiten Lauf den Sieg aus der Hand gaben und nicht über Rang vier hinauskamen. Auf Platz fünf landeten Toni Eggert und Florian Müller. Am kommenden Wochenende findet noch der Saisonabschluss im sächsischen Altenberg statt.

Für Wendl und Arlt brachte der Tag auf der Natureisbahn in St. Moritz den siebten Sieg im Gesamtweltcup seit der Saison 2010/2011, ihre lange Karriere hatten sie zuletzt bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo gekrönt. Mit der Teamstaffel gewannen sie in Italien ihr insgesamt siebtes Gold und ließen damit Rodlerin Natalie Geisenberger als erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerin hinter sich. Hinzu kam Bronze im Doppelsitzer, bei der Schlussfeier der Winterspiele trugen sie die deutsche Fahne.

