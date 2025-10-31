Das geht aus Zahlen des staatlichen Klimainstituts Inpe hervor. Demnach wurden innerhalb eines Jahres zuletzt rund 5.800 Quadratkilometer abgeholzt. Das entspricht mehr als 800 Fußballfeldern und ist der niedrigste Wert seit 2014.
Brasiliens Präsident Lula da Silva hatte zu Beginn seiner zweiten Amtszeit das Ziel ausgerufen, sämtliche Rodungen bis 2030 zu beenden. Als Lula 2003 seine erste Amtszeit angetreten hatte, wurden jährlich noch mehr als 20.000 Quadratkilometer abgeholzt.
Vom 10. bis 21. November findet in der brasilianischen Amazonasmetropole Belém die Klimakonferenz COP 30 statt.
