Konflikt mit Russland

Derartiger Bedarf zur Abwehr russischer Drohnen gelte für Deutschland, das hierbei nahezu blank sei, in gesteigertem Maße, sagte Röttgen der "Rheinischen Post". Man könne Drohnen nicht dauerhaft mit aufwendigen und teuren Abwehrsystemen abfangen. Röttgen schlug eine Zusammenarbeit mit der Ukraine vor, deren Rüstungsindustrie durch die ständige Abwehr russischer Angriffe in diesem Gebiet weitreichende Erfahrungen hat.

In der vergangenen Nacht meldete Rumänien die Verletzung seines Luftraums durch eine mutmaßlich russische Drohne, woraufhin rumänische und polnische Kampfjets aufstiegen. Am Mittwoch waren 19 russische Drohnen über polnisches Gebiet geflogen und teilweise abgeschossen worden.

