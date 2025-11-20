Sicherheitsdebatte

Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag sagte im Deutschlandfunk, es sei gut, die Möglichkeiten der Amtshilfe durch die Bundeswehr - etwa bei der Unterstützung der Länderpolizeien - zu vereinfachen. Nur die Bundeswehr verfüge über ausreichende Fähigkeiten, um beispielsweise Drohnen abzuwehren. Röwekamp betonte, grundsätzlich halte er die Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit nicht mehr für zeitgemäß. Darum müsse man über eine Grundgesetzänderung nachdenken. Ziel sei, dass die Bundeswehr in besonderen Bedrohungslagen, in denen sie über die benötigten Fähigkeiten verfüge, im Inneren eingesetzt werden könne. Der CDU-Politiker betonte zugleich, dass es unter den demokratischen Parteien im Parlament in dieser Legislaturperiode nicht zu der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit kommen werde.

