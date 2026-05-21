Er sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk, er gehe davon aus, dass der Gesetzentwurf im Bundestag noch so geändert werde, dass auch die ehemaligen Braunkohlestandorte neue Gaskraftwerke erhalten. Man wolle gerade in Gebieten wie der Lausitz für Energiesicherheit sorgen.
Der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, dass vor allem im Westen und Süden neue Gaskraftwerke gebaut werden. Dort ist der Energiebedarf am höchsten. Im Osten gibt es etwa die energieintensive Chemieindustrie.
Nach den Plänen des Wirtschaftsministeriums sollen die ersten Gaskraftwerke im September ausgeschrieben werden. Sie sollen sogenannte Dunkelflauten ausgleichen, also Phasen, in denen weder Sonne noch Wind genug Strom liefern.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.