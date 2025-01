Möbel-Designer

Der deutsche Designer und Möbelhersteller Rolf Benz ist gestorben. (picture-alliance/dpa/Erwin Elsner)

Benz begann seine berufliche Laufbahn im Polsterbetrieb seines Onkels. 1964 gründete er sein eigenes Unternehmen. Benz entwickelte unter anderem eine Sofalandschaft aus unterschiedlich kombinierbaren Elementen. Nach dem Verkauf der nach ihm benannten Marke übernahm er 1993 Deutschlands älteste Polstermöbelfirma, Walter Knoll.

Eines seiner Sofas wird im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Das berühmteste Exemplar, das Sofa aus der ZDF-Sendung "Wetten, dass…?", steht heute im Rolf Benz Showroom in Nagold.

