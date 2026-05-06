Ronnie Wood (v.l.n.r), Mick Jagger und Keith Richards (picture alliance / Scott Garfitt / Invision / AP)

Es wäre das 25. Studioalbum der Rocklegenden und folgt weniger als drei Jahre nach "Hackney Diamonds". Dieses war von Musikkritikern gelobt worden und führte die Charts in zahlreichen Ländern an. Vor "Hackney Diamonds" hatte es 18 Jahre lang kein neues Stones-Album mehr gegeben.

Auf der neuen Platte sollen auch der ehemalige Beatles-Bassist Paul McCartney und The Cure-Frontmann Robert Smith zu hören sein. Die Band veröffentlichte gleichzeitig mit der Bekanntgabe des neuen Albums die neue Single "In The Stars". In einem Video auf Instagram sind Sänger Mick Jagger, Band-Mitbegründer Keith Richards und Bassist Ronnie Wood bei der Arbeit in einem Tonstudio zu sehen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.