Rollstuhl-Basketball Groß darf bei Paralympics doch starten

Im Sommer hatte das Internationale Paralympische Komitee der deutschen Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin Barbara Groß die Spielberechtigung genommen. Ihre Behinderung könne nicht richtig zugeordnet werden, so die Begründung. Groß hätte so nicht an den Paralympics teilnehmen dürfen – diese Entscheidung hat das IPC jetzt wieder aufgehoben.

Von Maximilian Rieger