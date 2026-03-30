Innenpolitische Reformen

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Sebastian Roloff (picture alliance / dts-Agentur / -)

Roloff sagte dem "Handelsblatt", aktuell habe man kaum Spielräume im Haushalt, wolle aber dringend kleine und mittlere Einkommen entlasten. In dieser Situation müssten sehr hohe Einkommen mehr beitragen. Er plädierte dafür, den Spitzensteuersatz erst später greifen zu lassen, zum Beispiel ab 95.000 Euro Jahresbruttoeinkommen statt wie bisher ab 68.000 Euro. Dann müsse er aber für die wirklichen Top-Einkommen spürbar erhöht werden, etwa auf 49 Prozent.

In der schwarz-roten Koalition wird aktuell darüber debattiert, wie mögliche Entlastungen für kleinere und mittlere Einkommen ausgeglichen werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.