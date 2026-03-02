Die Stadt Rom hat mit den Eintrittsgeldern für den Trevi-Brunnen im Februar mehr als 400.000 Euro eingenommen. (picture-alliance / dpa / Annette Reuther )

Das teilte die Stadtverwaltung mit. Seit dem 2. Februar müssen Touristen ein Ticket für zwei Euro kaufen, wenn sie den abgegrenzten Bereich direkt am Wasserbecken betreten wollen, um eine Münze in den Brunnen zu werfen. Die Piazza um den Brunnen ist weiter frei zugänglich. Die Stadt will so die Besucherströme steuern. Die Einnahmen sollen unter anderem für die Instandhaltung eingesetzt werden.

Der Trevi-Brunnen gehört zu den beliebtesten Wahrzeichen Roms. In Spitzenzeiten wurden bis zu 70.000 Besucher am Tag gezählt.

