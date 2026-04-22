Roman "Gittersee" von Charlotte Gneuß sorgt wieder für Diskussionen

2023 hatte der Roman "Gittersee" von Charlotte Gneuß eine Debatte über Authentizität und die Deutungshoheit über die DDR-Geschichte ausgelöst. Im Mittelpunkt neuer Recherchen zu dem Roman steht der Deutsche Buchpreis.

    Eine Frau lehnt an einem Baum und schaut in die Kamera: die Schriftstellerin Charlotte Gneuß.
    Charlotte Gneuß wurde 1992 in Ludwigsburg geboren, ihr Debütroman „Gittersee“ spielt im Dresden der 1970er-Jahre. (picture alliance / NurPhoto / Albert Llop)
    In "Gittersee" geht es um die Stasi-Überwachung und den DDR-Alltag Mitte der 1970er Jahre in Dresden-Gittersee. Der Schriftsteller Ingo Schulze, aufgewachsen in Dresden, warf der 1992 in Baden-Württemberg geborenen Autorin inhaltliche, sprachliche und historische Ungenauigkeiten vor und erstellte eine sogenannte Mängelliste. Diese stellte er zunächst dem Verlag zur Verfügung. Später erreichte sie aber auch Jurymitglieder des Deutschen Buchpreises. „Gittersee“ war in der Vorauswahl für den besten deutschsprachigen Roman.
    Eine Recherche des Deutschlandfunks hat jetzt offengelegt, wer die Liste weitergeleitet hat: Es war der Autor Frank Witzel - und zwar mit der Erlaubnis von Schulze. Dieser hatte 2023 noch abgestritten, der Weitergabe zugestimmt zu haben. Klar ist, dass „Gittersee“ nicht in die Endauswahl der letzten sechs Bücher für den Buchpreis kam. Ob die vermeintlichen „Ungenauigkeiten“ die Jury beeinflusst haben, ist aber unklar. Die damalige Juryvorsitzende bestreitet einen Effekt.
    Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.