Forbes-Magazin

Fußball-Profi Christiano Ronaldo spielt für den saudischen Club Al Nassr und erhält dafür viel Geld. (dpa / picture alliance / Anadolu / Mohammed Saad)

Den Großteil machte sein Gehalt von 225 Millionen aus. Ronaldo hatte das Ranking auch im vergangenen Jahr angeführt. Die Nummer zwei der Liste ist US-Basketballer Stephen Curry mit 156 Millionen, gefolgt vom britischen Boxer Tyson Fury.

Forbes stellte bei allein in den Top 50 registrierten Sportlern einen deutlichen Anstieg der Einkünfte fest. Ein Deutscher schaffte es nicht in die Liste. Viele der Topverdiener sind in den USA oder Saudi-Arabien aktiv.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.