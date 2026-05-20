Der 41-jährige Stürmer wurde von Nationaltrainer Roberto Martínez für den Nationalkader nominiert. Sofern er ohne Verletzung bleibt, wäre er der erste Spieler, der sechsmal zu einer WM fährt. Allerdings steht auch der 38-jährige argentinische Fußballstar Lionel Messi vor seiner sechsten WM-Nominierung.
Morgen will Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader bekanntgeben. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni.
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.