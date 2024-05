Im Gazastreifen ist mit der Evakuiserung der Stadt Rafah begonnen worden. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Rizek Abdeljawad)

Das meldet die Hilfsorganisation Roter Halbmond. Zuvor hatte Israel zur Evakuierung aufgerufen. Der Rote Halbmond sprach auch von Luftangriffen auf Ziele in dem Gebiet.

Israel kündigt seit Längerem eine Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen an, um dort weiter gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. US-Präsident Biden bekräftigte in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanjahu seine Sorge wegen der humanitären Folgen einer Offensive. Auch Saudi-Arabien und Frankreich kritisierten die Pläne erneut. Die Vereinten Nationen erklärten, die Grenzübergänge nach Rafah seien geschlossen worden. Dadurch komme derzeit keine humanitäre Hilfe mehr in das Gebiet.

In Rafah halten sich rund 1,2 Millionen Menschen auf. Hunderttausende sind aus anderen Gebieten im Gazastreifen dorthin geflohen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.