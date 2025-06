Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Dem Redaktionsnetzwerk Ippen.Media sagte Hasselfeldt, notwendig seien rund 18 Milliarden Euro, die in soziale Angebote und Einrichtungen, in Digitalisierung und in Klimaschutz investiert werden müssten. In diesen Bereichen habe der Sozialbereich bisher kaum Zugang zu Fördermöglichkeiten, um zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, Kitas und Beratungsstellen zu modernisieren. Das vom Bundestag beschlossene Sondervermögen von 500 Milliarden Euro biete dazu nun die Chance, argumentierte Hasselfeldt.

