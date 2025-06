Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Dem Redaktionsnetzwerk Ippen.Media sagte Hasselfeldt, notwendig seien rund 18 Milliarden Euro, die in soziale Angebote und Einrichtungen, in Digitalisierung und in Klimaschutz investiert werden müssten. In diesen Feldern habe der Sozialbereich bisher kaum Zugang zu Fördermöglichkeiten. Konkret nannte die DRK-Präsidentin Modernisierungs-Bedarfe etwa in Pflegeeinrichtungen, Kitas und Beratungsstellen. Das vom Bundestag beschlossene Sondervermögen von 500 Milliarden Euro biete dazu nun die Chance.

Weiter erklärte Hasselfeldt, man müsse die Einrichtungen klimagerecht sanieren und an das Klima anpassen. Aus ihrer Sicht sei auch das nicht zuletzt ein wichtiger Teil von Katastrophenvorsorge.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.