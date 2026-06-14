Gerade in den Sommermonaten drohten Engpässe bei der Versorgung. Hohe Temperaturen, der Ferienbeginn und die Reisezeit sorgten dafür, dass weniger Menschen Blut spendeten. Das Rote Kreuz wandte sich insbesondere an jüngere Menschen. Insgesamt sinke die Zahl der Blutspender in Deutschland. Ein wachsender Anteil der Versorgung werde von besonders engagierten, meist älteren Stammspendern getragen.
Heute ist der Weltblutspendetag. Er wird jedes Jahr am 14. Juni begangen, dem Geburtstag des Österreichers Karl Landsteiner. Er wurde für seine Entdeckung der Blutgruppen mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.