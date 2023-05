Vor Jahrestag des Solinger Brandanschlags

Ruine des Hauses der Familie Genc nach dem Brandschlag in Solingen (1993) (imago stock&people)

Man müsse aufklären und dokumentieren, sagte die Grünen-Politikerin anlässlich des Jahrestages des Brandanschlags von Solingen, der sich am Montag zum 30. Mal jährt. Und man brauche eine Erinnerungskultur, die auch der Realität der hiesigen Einwanderungsgesellschaft gerecht werde. Weiter plädierte Roth dafür, rassistische Anschläge und ihre Opfer noch stärker als bisher Teil der Erinnerungskultur werden zu lassen - als tägliche Mahnung und Aufforderung, nicht nachzulassen.

So seien bei dem Anschlag auf das Haus der Familie Genç in Solingen am 29. Mai 1993 fünf unschuldige Menschen ermordet worden. Aus der Erinnerung an sie erwachse ein Auftrag für die Gegenwart und Zukunft, betonte die Staatsministerin.

