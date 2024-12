Kultur für junge Menschen

Eineinhalb Jahre nach seiner Einführung zeige sich, dass der Kulturpass als neues und innovatives Instrument der Kulturförderung wirke, sagte Roth in Berlin. Der Kulturpass wurde eingeführt, um junge Menschen zur Wahrnehmung kultureller Angebote zu ermutigen. Für junge Menschen in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden sind oder noch werden, gibt es einen Zuschuss von 100 Euro für den Kauf von Konzert-, Kino- oder Ausstellungstickets, Büchern oder Platten.