Der Rothirsch ist Tier des Jahres. (Patrick Pleul/dpa)

Das teilte die Deutsche Wildtier-Stiftung mit. Die Entscheidung ist das Ergebnis einer bundesweiten Online-Abstimmung. Auf Platz Zwei landete der Hermelin vor dem Goldschakal.

Nach Angaben der Stiftung kommt der Rothirsch mit rund 220.000 Tieren in Deutschland zwar zahlreich vor, es gibt aber dennoch Probleme. So würden die Tiere aus angestammten halboffenen Landschaften in Wälder zurückgedrängt, wo es wegen ihrer Nahrungsgewohnheiten zu Konflikten mit Forstwirten komme.

