Die RSF-Miliz im Sudan stimmt einer humanitären Waffenruhe zu. (AFP / Rapid Support Forces (RSF))

Diese war von einer von den USA geführten Vermittlergruppe vorgeschlagen worden, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten gehören. Die Zustimmung der Armee, mit der sich die RSF seit mehr als zweieinhalb Jahren einen Machtkampf liefert, steht noch aus. Zu Beginn des Konflikts 2023 waren Waffenruhen mehrfach gescheitert.

Die RSF-Miliz hatte im April 2023 mit Angriffen gegen Militär und Zivilisten begonnen, weil sie sich dagegen sperrte, in die Armee eingegliedert zu werden. Seitdem hat sie die Region Darfur im Westen des Sudans fast vollständig erobert und kontrolliert etwa die Hälfte des besiedelten Gebiets des Sudans.

