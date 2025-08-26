Das geht aus Meldedaten des Robert Koch-Instituts hervor, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurden. Auch die Zahl der Klinikeinweisungen sank demnach im vergangenen Herbst und Winter deutlich.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt seit Juni 2024, Neugeborene mit einem Antikörper gegen das RS-Virus zu schützen. RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus. Es verbreitet sich vor allem von Oktober bis März und kann insbesondere bei Säuglingen Bronchitis und Lungenentzündungen verursachen.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.