Ende August sei seine letzte Sendung, sagte der 65-Jährige dem Magazin "Stern", das zu RTL Deutschland gehört. Hin und wieder werde er womöglich noch Projekte machen, die tagesaktuelle Rolle in den Nachrichten werde er aber aufgeben. Er kündigte an, künftig größtenteils in den USA zu leben, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Neben Kloeppel kündigte auch seine Kollegin Ulrike von der Groeben ihren Abschied an.