RTL will 600 Stellen in Deutschland streichen. (picture alliance / / Daniel Kalker)

Wie das zum Medienkonzern Bertelsmann gehörende Unternehmen mitteilte, sollen in Deutschland rund 600 Arbeitsplätze gestrichen werden. Die "Wirtschaftswoche" hatte gestern gemeldet, dass bis zu 1.000 Stellen wegfallen könnten. Insgesamt beschäftigt die RTL Group nach eigenen Angaben rund 7.500 Mitarbeiter.

Der Chef von RTL Deutschland, Schmitter, sagte, um langfristig erfolgreich zu bleiben, richte man sich noch konsequenter auf das Streaminggeschäft aus. Zu der Sendergruppe gehören neben RTL auch die Sender Vox, n-tv und der Streamingdienst RTL+.

Die Sender leiden seit Jahren unter dem schwachen Werbemarkt und der Konkurrenz durch US-Streamingdienste wie Netflix.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.