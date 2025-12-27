USA
Rubio gratuliert neuem Präsidenten von Honduras - Trump hatte die Wahl Nasry Asfura eingefordert

US-Außenminister Rubio hat dem zum Wahlsieger ausgerufenen Präsidenten von Honduras, Asfura, gratuliert.

    US-Außenminister Marco Rubio im Portrait; er trägt Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte.
    US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)
    Wie Rubio in Washington mitteilen ließ, lobte er zudem Asfuras Engagement für die strategischen Ziele der USA. Dazu zähle die Förderung der Zusammenarbeit in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen.
    Asfura war vorgestern nach wochenlanger Verzögerung mit weniger als einem Prozentpunkt Vorsprung zum Wahlsieger erklärt worden. Oppositionspolitiker des zentralamerikanischen Landes zweifeln die Wahlergebnisse an. US-Präsident Trump hatte für den Fall einer Nichtwahl Asfuras damit gedroht, Hilfen für Honduras zu kürzen.
