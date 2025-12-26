Zentralamerika

US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

Sein Ministerium teilte in Washington mit, Rubio habe telefonisch neben Glückwünschen auch dafür Lob ausgesprochen, dass sich Asfura für die strategischen Ziele der USA engagiere. Dazu zählten die Förderung der gegenseitigen Zusammenarbeit in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen.

Der von US-Präsident Trump unterstützte konservative Kandidat Asfura war erst nach wochenlangen Verzögerungen zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Honduras ⁠erklärt worden. Er kam demnach auf 40,3 Prozent der Stimmen vor Salvador Nasralla mit 39,5 Prozent. Die Bewerberin der Regierungspartei LIBRE, Moncada, landete abgeschlagen auf dem dritten Platz. Oppositionspolitiker in dem zentralamerikanischen Land zweifeln die offiziell bekannt gegebenen Wahlergebnisse an.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.