Nahostkonflikt

Israels Premier Benjamin Netanjahu und US-Außenminister Marco Rubio an der Klagemauer in Jerusalem. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Nathan Howard)

Er sagte nach einem Gespräch mit Israels Premierminister Netanjahu in Jerusalem, die Bevölkerung des Gazastreifens verdiene eine bessere Zukunft. Diese Zukunft könne aber nicht beginnen, bis die Hamas eliminiert sei. Netanjahu begrüßte Rubios Besuch als klare Botschaft, dass Amerika an der Seite Israels stehe.

Er verteidigte zudem erneut den Angriff auf ein Büro der islamistischen Hamas in Katars Hauptstadt Doha. Kein Land dürfe Terroristen Unterschlupf gewähren. Rubio rief die Führung in Katar auf, bei der Vermittlung zur Beendigung des Gaza-Krieges auch weiterhin eine konstruktive Rolle zu spielen.

Vor dem Hintergrund des israelischen Angriffs wollen in Katar heute und morgen arabische und islamische Staaten bei einem Sondergipfel über eine gemeinsame Haltung gegenüber Israel beraten.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.