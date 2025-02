US-Sondergesandter Kellogg: Europäer werden bei Ukraine-Verhandlungen nicht mit dabei sein. (AFP / SAUL LOEB)

Das teilte das russische Außenministerium in Moskau mit. In dem Telefonat hätten beide ihre Bereitschaft zur Lösung des Konflikts in der Ukraine bekundet. Zudem wollten sie den Dialog zwischen ihren beiden Staaten wieder aufnehmen. Saudi-Arabien hat sich laut einem Schreiben auf der Plattform X inzwischen bereit erklärt, Gastgeber für mögliche Friedensverhandlungen zu sein. Unterdessen hat der Ukraine-Beauftragte der USA, Kellogg, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine Teilnahme von Vertretern Europas bei möglichen Verhandlungen ausgeschlossen. Die Ukrainer allerdings würden natürlich mit am Tisch sitzen, sagte er.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat die US-Regierung dessen ungeachtet Deutschland und andere europäische Alliierte aufgefordert, mögliche Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu melden. Dabei geht es um Personal für eine Friedenstruppe, Ausbildungsprogramme und Waffensysteme.

