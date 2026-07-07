Er werde seinen Vertrag erfüllen, sagte Völler mehreren Medien. In einem Team mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp wolle er zum Wiederaufbau der Nationalelf beitragen. Der inzwischen 66 Jahre alte Völler hatte den Posten des Sportdirektors nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar angetreten.
Nach dem Ausscheiden der Mannschaft im WM-Sechzehntelfinale hatte sich der DFB von Bundestrainer Julian Nagelsmann getrennt.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.