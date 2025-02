Die Rückkehrhilfen sind bisher nur von 133 Geflüchteten beantragt worden (Archivbild). (picture alliance / dpa / Holger Hollemann)

Bis Mitte Februar seien 40 Personen freiwillig ausgereist, die diese Rückkehrhilfe beantragt hätten, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. - Das Programm beinhaltet unter anderem Reisebeihilfen von 200 Euro pro Erwachsenem sowie eine finanzielle Starthilfe von 1.000 Euro. Pro Familie gibt es maximal 4.000 Euro. Rückkehrhilfe-Programme der Länder wurden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr in 85 Fällen und in diesem Jahr in 8 Fällen wahrgenommen.

Laut dem Ausländerzentralregister lebten am Ende Dezember gut 975.000 syrische Staatsangehörige in Deutschland. Darunter waren mehr als 10.000 Ausreisepflichtige.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.