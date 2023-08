Deutschland

In Brandenburg warnte das zuständige Ministeriums vor einem rückläufigen Trend bei der Präsenz von Zahnärzten. Die Tendenz sei zwar bundesweit festzustellen, die ostdeutschen Länder seien davon jedoch besonders betroffen. Die Ursachen lägen vor allem in der demografischen Entwicklung. Aktuell liegt der Versorgungsgrad laut dem Brandenburger Landesausschuss der Zahnärztinnen, Zahnärzte und Krankenkassen zwischen 80 und 140 Prozent. Zuletzt hatte es Kritik an den im Bundeshaushalt geplanten Kürzungen bei den Förderprogrammen für ländliche Regionen geben. Baden-Württembergs Agrarminister Hauk, CDU, warnte , die Sparpläne der Ampel gefährdeten zahlreiche Projekte zum Klimaschutz und bremsten Bauern und Waldbesitzer aus.