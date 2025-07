Lebensmittel

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Betroffen sind die Sorten Medium, Classic und Still in verschiedenen Verpackungsgrößen. Die Ware ist vorwiegend bei Edeka, Marktkauf und Netto Marken-Discount bundesweit mit Ausnahme des Saarlandes im Angebot. In einer Mitteilung heißt es, im Rahmen von Routinekontrollen sei eine bakterielle Verunreinigung festgestellt worden. Diese könne zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes werde daher vom Verzehr des Produktes dringend abgeraten. Die Ware sei sofort aus dem Verkauf genommen worden.

