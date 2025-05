Alexander Zverev ist im Achtelfinale des Tennisturniers in Hamburg ausgeschieden. (dpa / Frank Molter)

Nach eigenen Angaben litt Zverev in der Nacht vor dem Spiel an über 39 Grad Fieber. Auch habe er sich mehrfach übergeben müssen. Offen blieb zunächst, inwieweit sich sein Zustand bis zum bereits am Sonntag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Paris verbessern könnte.

Eigentlich hatte Zverev in Hamburg Selbstvertrauen für die French Open holen wollen - beide Wettbewerbe finden auf seinem Lieblingsbelag Sand statt. Nun ist unklar, wann er in die französische Hauptstadt reist. "Ich hoffe, dass ich jetzt schnell wieder gesund werde. Sein Ziel sei weiter, bei den French Open um den Titel mitzuspielen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.