Das Rückzahlungsverfahren für die als illegal eingestuften Zölle in den USA hat begonnen (Archivbild). (Gettyimages / Future Publishing via Gett / CFOTO)

Zunächst können laut der US-Zollbehörde Erstattungen für Importe beantragt werden, deren Zollformalitäten noch nicht abgeschlossen sind oder die weniger als 80 Tage zurückliegen. Wird der Antrag bewilligt, solle die Rückzahlung innerhalb von 60 bis 90 Tagen erfolgen.

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte im Februar einen Großteil der von Trump eingeführten Zölle für rechtswidrig erklärt. Die Zollbehörde muss nun die Unterlagen zu mehr als 53 Millionen Wareneinfuhren in die Vereinigten Staaten prüfen. Insgesamt schätzt die Behörde, dass 330.000 Unternehmen betroffen sind. Die gezahlten Zölle hatten Einnahmen in Höhe von 166 Milliarden Dollar für den US-Haushalt generiert. Trump verhängte im Anschluss an das Urteil im Februar umgehend neue Zölle auf Basis eines anderen Gesetzes.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.