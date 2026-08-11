Klima-Politik

Hitze in Deutschland: Ein Mann geht mit einem Sonnenschirm spazieren. (picture alliance / dpa / Thomas Warnack)

Hitzeschutz bleibe eine Daueraufgabe, sagte der Präsident des Deutschen Städtetages, Jung, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb wäre es gut, Bund und Länder in die Pflicht zu nehmen. Und das gehe wahrscheinlich nur über eine Grundgesetzänderung.

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, sagte, alle Menschen müssten wirksam vor Hitze geschützt werden - unabhängig von ihrem Einkommen oder ihrer Wohnsituation. Geringverdiener sollten Förderungen erhalten, um die Stromkosten von Kühlgeräten oder Ventilatoren bezahlen zu können.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.