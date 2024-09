Viele fordern eine sofortige Deeskalation im Libanon. (picture alliance / abaca / Balkis Press)

Ein Sprecher von US-Präsident Biden sagte gestern Abend, eine diplomatische Lösung sei die beste Option und immer noch möglich. Frankreichs Präsident Macron erklärte in einer an das libanesische Volk gerichteten Videoansprache, niemand könne Interesse an einem Krieg haben. Die Regierung in Beirut müsse dies verhindern.

Wadephul (CDU): "Zu wenig Schritte der Deeskalation"

Unionsfraktionsvize Wadephul bezeichnete Israels aktuelles Vorgehen als "schwer nachvollziehbar" bezeichnet. Es stelle sich die Frage, ob wirklich alle Möglichkeiten einer friedlichen Beilegung der beiden Konflikte im Gazastreifen und im Libanon ausgeschöpft seien, sagte der CDU-Außenpolitiker im RBB. Man sehe zu wenig Schritte der Deeskalation.

Im Libanon waren tausende Kommunikationsgeräte von Hisbollah-Kämpfern gezielt zur Explosion gebracht worden. Die Miliz macht Israel dafür verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben zahlreiche Ziele im Libanon aus der Luft an. Getroffen worden seien rund einhundert feuerbereite Raketen-Abschussrampen. Mit der Situation im Libanon befasst sich am Abend auch der UNO-Sicherheitsrat.

