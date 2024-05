Tag der Pflege

Die häusliche Pflege von Angehörigen in der eigenen Familie ist oft ein Kraftakt. (imago / Martin Wagner)

Nordrhein-Westfalens Sozialminister Laumann würdigte das Engagement der professionellen Pflegekräfte in NRW. Der SPD-Politiker Klute betonte, Pflegende brauchten dringend mehr als nur warme Worte. Knapp 90 Prozent der Pflegebedürftigen lebten zu Hause. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte mehr finanzielle Unterstützung für die Pflege zu Hause. Vorstand Brysch sagte der dpa, ohne das kräftezehrende Engagement der meist weiblichen Angehörigen wäre die Altenpflege in Deutschland längst zusammengebrochen. Viele Familien seien seelisch, körperlich und finanziell am Ende. Nötig sei daher ein steuerfinanziertes Pflegezeitgeld, das wie das Elterngeld für Mütter und Väter nach der Geburt funktioniere. Zudem müsse es einen Rechtsanspruch auf Verhinderungs- und Kurzzeitpflege geben, um pflegende Angehörige zu entlasten.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.